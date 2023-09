Oriana Fallaci | l’eleganza ‘graffiante’ di una reporter alla ricerca della verità

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 21 settembre 2023) Life&People.it Se si volesse dare un volto al giornalismo più vero, che non mente, che scava, che va contro tutti e tutto, quel giornalismo che graffia ‘spietatamente’, sarebbe quello di una donna, incorniciato da capelli scuri con riga al centro, talvolta raccolti in trecce, ed occhi grigio-azzurri marcati da un deciso eyeliner dalsenza tempo. Se poi quel viso, assorto nei pensieri, fosse poggiato su una mano, questa avrebbe certamente una sigaretta fra le dita ed uno smalto rosso sempre impeccabile. Un volto indimenticabile, diciassette anni dopo la sua scomparsa, quello ritratto dbiografia di. Storia di una giornalista,di guerra, scrittrice, è stata tutto ciò e molto altro, ed ancora oggi non si potrebbe che raccontarla attraverso le sue ...