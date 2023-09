Meteo | in Lombardia instabilità e temperature in diminuzione

(Di giovedì 21 settembre 2023) Milano, 21 set. Adnkronos) - Una vasta depressione atlantica influenza la, dapprima con un fronte freddo, poi, da domani, formando un nuovo minimo barico sull'Italia settentrionale. Un lento, ma progressivo, miglioramento è atteso da sabato, con il lento spostamento verso Sud del minimo. Queste le indicazioni del bollettinodiffuso da Arpaper le prossime ore. Per oggi, il cielo si manterrà molto nuvoloso o coperto con locali e temporanee schiarite sulla bassa pianura. Precipitazioni deboli o moderate diffuse anche a carattere di rovescio o temporale nel pomeriggio, poi limitate ad Alpi, Prealpi e pianura pedemontana.massime in calo.

Queste le previsioniper domani: - Al nord - Al mattino tempo instabile con piogge e ... In serata ancora fenomeni tra Triveneto e, specie sui settori alpini, variabilità asciutta ...In serata ancora fenomeni tra Triveneto e, specie sui settori alpini, variabilità asciutta altrove. AL CENTRO Al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni ma con tempo asciutto, ...

Roma, 21 set - Le ultime piogge di questa estate regalano bilanci idrici positivi in particolare ad Emilia Romagna e Lombardia; dall'inizio dell'anno nella prima regione, il cui andamento pluviometric ...