Il week-end al cinema | da “I Mercenari 4” a “Felicità”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 21 settembre 2023) Arriva al“I4 – Expandables”. Il film, quarto capitolo della saga, approderà nelle sale bergamasche giovedì 21 settembre. Altra novità su, grande schermo è costituita da “” con Micaela Ramazzotti, Max Tortora, Anna Galiena, Matteo Olivetti e Sergio Rubini. Completano il quadro dei nuovi arrivi “Infiniti” con Francesca Loy, Federico Le Pera, Gabriele Rossi, Michela Persico e Ignazio Moser, “L’ultima luna di settembre”, “Strange Way of Life” e “La verità secondo Maureen K”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere neibergamaschi nel-end. GIOVEDI’ 21 SETTEMBRE CAPITOL MULTISALA a Bergamo (non pervenuto)CONCA VERDE a Bergamo “Strange way of life” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 20:15); “Assassinio a Venezia” ...