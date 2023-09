I 20 migliori episodi dei Simpson

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 21 settembre 2023) Per chi è cresciuto negli anni ’90, Isono un punto di riferimento culturale non da poco. E se vi state chiedendo come mai una serie animata abbia raggiunto delle vette narrative così alte, vi rispondiamo che è merito di un ideatore, Matt Groening, e di un team di autori di tutto rispetto. Capaci di raccontare luci e ombre della società americana senza un filo di volgarità (a differenza degli omologhi Griffin) e soprattutto senza fare sconti a nessuno. Alla famiglia di Springfield hanno dedicato libri di filosofia, saggi, approfondimenti. Noi li amiamo perché sono spassosi, perché in loro ci riconosciamo e perché in fin dei conti si può essere perfetti con le nostre imperfezioni. Ecco allora una classifica de che vi consigliamo di vedere, rivedere, recuperare, per celebrare Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie. Sorseggiando un bel boccale di birra Duff. 1. 22 ...