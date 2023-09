(Di giovedì 21 settembre 2023) Sono sei ie uno ferito in due attacchi avvenuti ieri nel Nagorno -. Lo ha reso noto il procuratore generale dell'Azerbaigian, citato dall'agenzia russa Interfax. . ...

Sonoi peacekeeper russi uccisi e uno ferito in due attacchi avvenuti ieri nel Nagorno - Karabakh. Lo ha reso noto il procuratore generale dell'Azerbaigian, citato dall'agenzia russa Interfax. .In serata il procuratore generale dell'Azerbaijan ha comunicato che negli attacchi avvenuti ieri sono statii peacekeeper russi uccisi e uno ferito. Uccisi "erroneamente" L'ufficio del ...

Baku: sei i peacekeeper russi uccisi in Nagorno-Karabakh TGLA7

Baku, 'sei i peacekeeper russi uccisi in Karabakh' Espansione TV

dove sono stati uditi colpi di arma da fuoco. Accuse respinte dal ministero della Difesa di Baku, che ha negato l'accusa definendola "completamente falsa". Il Cremlino vede "tutti i presupposti per ...Ma tre ore di colloqui tenuti nella città azera di Yevlakh tra i rappresentanti dell'enclave armena e gli inviati del governo di Baku non hanno portato ancora ... per due oscuri episodi che ieri hanno ...