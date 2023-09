Atp Zhuhai 2023 | Arnaldi esce di scena tra i rimpianti all’esordio | avanti Karatsev dopo oltre tre ore

Leggi su sportface

(Di giovedì 21 settembre 2023) Tantiper Matteoal torneo Atp di, dove l’azzurrodicontro l’esperto russo Aslan. Il numero 48 al mondo, reduce dall’ottima Coppa Davis, parte bene e vince il primo set al tie-break, poi perde il secondo in modo analogo e nel terzo e ultimo parziale crolla dal punto di vista del rendimento e viene facilmente battuto dal suo rivale, che alla fine avanza agli ottavi col punteggio di 6-7(5) 7-6(5) 6-2 in tre ore e dodici minuti di gioco. Il primo set è veramente equilibrato e i due contendenti lasciano davvero pochi punti al servizio. Addirittura appena un quindici per il russo, che negli altri cinque game tiene la battuta a zero, qualche apprensione in più per l’azzurro, costretto ai ...