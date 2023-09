Pagelle Sampdoria-Cittadella 1-2 | voti e tabellino Serie B 2023 2024

(Di lunedì 18 settembre 2023) Ilvince 2-1 contro la. I padroni di casa avevano trovato il vantaggio grazie a La Gumina, ma gli ospiti hanno pareggiato grazie a Magrassi e poi trovato il gol del vantaggio con Branca. Di seguito ildella partita:(4-3-3): Stankovic 7; Depaoli 6+ (34? Stojanovic SV), Ghilardi 6-, Murru 5, Giordano 5.5 (26? Barreca SV); Kasami 6 (12? Girelli 6-), Ricci 5+ (26? Vieira SV), Verre 5.5; Pedrola 6.5, La Gumina 6/7 (26? Delle Monache SV), Borini 5/6. In panchina: Tantalocchi, Ravaglia, Askildsen, Malagrida, Yepes, Gonzalez, Lemina. Allenatore: Pirlo 5.5.(4-3-1-2): Kastrati 6-; Salvi 6, Frare 6, Pavan 6.5, Giraudo 6 (1? Carissoni 6+); Amatucci 6 (15? Mastrantonio 6), Branca 7/8 (35? Danzi SV), Vita 6+; Tessiore 6.5; Magrassi 7+ (15? Pandolfi 6+), ...

