Caduta Libera | il quiz show di successo ritorna su Canale 5

(Di venerdì 9 giugno 2023) Dalla prossima settimana, gli appassionati diavranno un motivo in più per accendere la tv nel preserale. Dal 12 giugno, infatti,5 accoglie nuovamente “”, il popolare gioco televisivo condotto da Gerry Scotti. Questo segna un passaggio di testimone con “Avanti un altro!”, game-dipresentato da Paolo Bonolis. Il cambio di programmazione Giancarlo Scheri, direttore di Rete, ha annunciato il ritorno del, elogiando sia il programma in uscita che quello in entrata. Secondo Scheri, “Avanti un altro!” ha brillantemente conseguito dei risultati importanti, tanto da meritare un sentito ringraziamento. Tuttavia, è ora il momento di “”, una ...

M5S, Chiara Appendino carta per recuperare consenso L'ex sindaca di Torino è infatti l'ultima carta che il M5S si può giocare per tentare di recuperare un consenso che è in, ...... "Stop speculazioni", "Il giusto pane quotidiano", "Stop grano giramondo", "Guerra del grano", "Sos grano made in Italy", "+747% import grano da Canada", "Basta prezzi grano in", "Pasta ...Anche così, la lira è apparentemente in, raggiungendo un livello senza precedenti di 23,54 per dollaro nelle ore asiatiche e prolungando il calo di questo mese al 12%. Il passaggio ...

Casting concorrenti per programma "Caduta libera" su Canale 5 Ti Consiglio

Come già successo in Portogallo nella prima gara della stagione, una caduta è tornata a mettere fuori gara Joan Mir. Stavola è successo al Gran Premio d’Italia, che il maiorchino non potrà correre dop ...Joan Mir non correrà il GP d'Italia: lo spagnolo della Honda ha infatti riportato un infortunio al quinto dito della mano destra in una caduta durante le libere. Pur non essendo stato dichiarato 'unfi ...