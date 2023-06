Finali Nba | Denver vince a Miami | Nuggets avanti 2-1

(Di giovedì 8 giugno 2023) (Adnkronos) – Ivincono 104-94 sul campo deiHeat in gara 3 delleNba e conducono 2-1 nella serie, al meglio delle 7 partite, che assegna il titolo.ha sfruttato le prestazioni delle sue stelle. Tripla doppia per Nikola Jokic (32 punti, 21 rimbalzi e 10 assist) e per Jamal Murray (34 punti, 10 rimbalzi e 10 assist). A, che non è riuscita a ribaltare il match nel quarto periodo come accaduto in gara 2, non sono bastati i 28 punti di Jimmy Butler e i 22 di Bam Adebayo. Gara 4 si gioca venerdì, ancora a. L'articolo CalcioWeb.

Nella notte si è giocata gara-3 delle finali NBA tra i Denver Nuggets e i Miami Heat. Dopo aver perso l'ultima, Denver è tornata a vincere riportandosi quindi in vantaggio nella serie. Lo ha fatto con ...