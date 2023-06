Marina Cala de’ Medici | concluse le operazioni di dragaggio

... Castiglione della Pescaia (Grosseto) 2012; Follonica (Grosseto) 2012; Forte dei Marmi (Lucca) 2012; Grosseto -di Grosseto, Principina a Mare 2010; Monte Argentario -Piccola - Porto ...... Castiglione della Pescaia (Grosseto) 2012; Follonica (Grosseto) 2012; Forte dei Marmi (Lucca) 2012; Grosseto -di Grosseto, Principina a Mare 2010; Monte Argentario -Piccola - Porto ...Nella macchia mediterranea del Salento, adi Marittima (Lecce) Lido Ficò è un unicum: mare cristallino, scogliera, un prato verde naturale, la vicina imperdibiledell'Acqua Viva, l'area relax, il ristorante - bar con servizio ...

La Marina cala il tris Beca già eliminata LA NAZIONE

La Calabria conquista in tutto venti vessilli: si piazza sul gradino più alto del podio dei territori con più spiagge adatte ai baby-bagnanti ...Milano, 5 giu. (Adnkronos Salute) - In Italia, da Nord a Sud, e all'estero ne sventolano in tutto 154. Sono le Bandiere verdi 2023, una 'guida' per i ...