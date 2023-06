L’equilibrio precario dei produttori di petrolio

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 5 giugno 2023) Questo articolo è stato originariamente pubblicato sul numero 56 di We – World Energy, il magazine di Eni Dopo otto anni turbolenti, i paesi dell’OPEC sembrano ritrovar sollievo. I prezzi del, abbastanza alti ma non eccessivi, sono relativamente stabili da dicembre e sta all’OPEC decidere se e quando adeguare la produzione. Ma sotto la superficie, ecco i problemi: il crescente divario in seno all’organizzazione, le tensioni latenti nell’alleanza OPEC+ e le minacce geopolitiche. Nonostante la revoca della politica zero-Covid della Cina, le sanzioni e i divieti sulrusso e un sentiment in una certa misura migliore sull’economia mondiale, i prezzi delnon hanno ritrovato i valori massimi e quasi da record dello scorso anno (prossimi ai 130 dollari al barile in marzo e giugno). Molti analisti insistono nel ...