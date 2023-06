Ibrahimovic | ‘Piove | anche Dio è triste Milan | paura | futuro | vi dico tutto’ | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 5 giugno 2023) 2023-06-05 00:45:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Zlatanè intervenuto in conferenza stampa per motivare la scelta di lasciare il calcio: “È stata una giornata molto speciale per me. Non ho detto a nessuno che lasciavo il calcio. Alla società ho detto che dovevamo fare una cosa per l’ultima partita, ma non sapevano del ritiro. Ringrazio i giornalisti per la pazienza, adesso avrete meno lavoro… Da domani sono uomo libero da questo mondo. È stata una carriera lunga lunga. Sono orgoglioso e felice. È durata tanto la carriera. Grazie a chi mi ha dato forza, adrenalina, emozione di continuare… Oggi ultimo giorno da professionista. Ringrazio ilper tutto quello che hanno fatto e tutti quelli con cui ho giocato, club e nazionali. Tutti sanno chi è importante per me, loro lo sanno.? Godiamo ora. È tutto ...