Gazzetta – Lukaku vuole l’Inter e la finale di Champions | il no a Pochettino

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 5 giugno 2023) 2023-06-05 08:56:54Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla: Big Rom si candida a giocare titolare al posto di Dzeko contro il City e ha ribadito al nuovo tecnico del Chelsea di voler rimanere a Milano Romeluprova a isolarsi nella sua torre d’avorio, come un guerriero che prepara la battaglia della vita. Anzi, le battaglie: sono due, capitali per un’intera carriera. Romeludecidere ladigiocando dall’inizio, e ci mancherebbe pure, ma aspetta con la stessa ansia di capire “il”. Cosa ne sarà della sua storia d’amore conal momento appesa senza certezze sul domani. Insomma, il belga cerca un doppio lieto fine, scalpita sia per Istanbul sia per il futuro. Il suo ...