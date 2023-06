(Di sabato 3 giugno 2023) Ultima un po’ amara davanti a propri tifosi per unche non può più raggiungere il Copenhagen e si dovrà accontentare del secondo posto in classifica dopo un’annata comunque entusiasmante, in cui ha davvero sperato di farcela ed a un certo punto pareva quasi fatta. I soli quattro punti racimolati nelle ultime tre giornate InfoBetting: Scommesse Sportive e

Alle 20.30 si gioca l'andata della prima semifinale dei playoff di Serie B, Sudtirol - Bari mentre in Danimarca si gioca- Copenaghen e Brondby -per i playoff Championship della ...Occhio in particolare a Basilea - Grasshoppers, Odd BK - Stromsgodset, HamKam - Lillestrom,- FC Copenhagen e Brondby -. Pronostici: la scelta del Veggente...00 DANIMARCA SUPERLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE Lyngby - Aalborg 14:00 Silkeborg - Midtjylland 14:00 DANIMARCA SUPERLIGA - PLAY - OFFS CHAMPIONSHIP- FC Copenhagen 16:00 Brondby -...

Nordsjaelland-Viborg (domenica 04 giugno 2023 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici Infobetting

Det er med at holde tungen lige i munden, når Superligaen finder sin afslutning. bold.dk giver her de forskellige scenarier i kampen om bronze, syvendepladsen og overlevelse.Mandag aften sikrede FC København sig det danske mesterskab med en kamp tilbage i Superligaen – men før Nicolai Boilesen kunne fejre sejren med resten af truppen, skulle han passe pligterne som far ...