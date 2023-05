Siviglia-Roma | MOVIOLA LIVE | Abraham chiede un rigore | proteste sul gol di Dybala Due ammonizioni

Caos ai tornelli della Puskas Arena di Budapest prima della finale di Europa League fra. Secondo quanto denunciato da 'El Chiringuito Tv' con un video pubblicato sui social, alcuni tifosi giallorossi sarebbero riusciti a entrare pur essendo sprovvisti di biglietto. Come ..., spettatori d'eccezione sugli spalti della Puskas Arena di Budapest: tra i presenti anche Gravina, Abodi e Malagò La finalissima di Europa League tranon poteva che ...Nell'area di rigore delarriva una palla alta. Abraham decide di andare a colpire di testa ... Gudelj colpisce sicuramente la palla, ma il suo avversario e la panchina dellaprotestano ...

Quasi sessantamila tifosi hanno invaso l'Olimpico per la finale dell'Europa League della Roma. Cori, fumogeni e bandiere hanno prima travolto le strade adiacenti l'impianto, per poi riversarsi nello s ...Con una rete di Dybala al 34' la Roma chiude in vantaggio il primo tempo contro il Siviglia nella finalissima per la conquista dell'Europa League. Palo per gli spagnoli, i giallorossi protestano ...