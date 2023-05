Nazionale | l’ultimo gesto per Vialli commuove tutti

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 31 maggio 2023) La FIGC ha realizzato un ultimo omaggio per Gianluca, recentemente scomparso, ma questo resterà nel tempo e sarà anche un messaggio importante per tutte le generazioni. Il weekend del 4 giugno concluderà la stagione 2022-23 di Serie A, coni verdetti già quasi definiti. Non appena si spegneranno le luci degli stadi, i calciatori italiani si raduneranno a Roma per dare avvio al ritiro con ladi Roberto Mancini, in vista degli impegni di Nations League. L’Italia, infatti, sfiderà la Spagna in semifinale il prossimo 15 giugno, prima invece giocherà in amichevole con il Cagliari Primavera, il 9 giugno. Il raduno sarà un’occasione importante per ritrovarsi e mettere a punto una nuova strategia, atta ad evitare gli scivoloni che purtroppo hanno caratterizzato le ultime performance della...