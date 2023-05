Inghilterra-Italia under 20 | le formazioni ufficiali | tanta Inter dal 1?

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Alle 23 in campo, sfida valida per gli ottavi di finale del Mondiale20. In campo i tre dell’convocati. Esposito guida l’attacco, le(3-4-3) – Cox; Humphreys, Quansah, Edwards; Norton-Cuffy, Scott, Chukwuemeka, Vale; Devine, Scarlett, Joseph. A disposizione: Beadle, Sharman-Lowe, Doyle, Simons, Gyabi, Samuels, Edozie, Delap, Jebbison, Oyegoke. Commissario tecnico: Ian Foster.(4-4-2) – Desplanches; Zanotti, Guarino, Fontanarosa, Turicchia; Prati, Casadei, Baldanzi, Faticanti; Esposito, Ambrosino. A disposizione: Zacchi, Sassi, Giovane, Pisilli, Montevago, Fiumano, Lipani, Degli ...