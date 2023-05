Highlights Sinner-Muller 6-1 6-4 6-1 | Roland Garros 2023 VIDEO

(Di lunedì 29 maggio 2023) Ilcon glidel match tra Jannike Alexandre, valido per il primo turno dele terminato 6-1 6-4 6-1 per l’azzurro, che ha avuto vita facile dominando il francese in lungo e in largo. Ottimo inizio dunque per il tennista altoatesino, lascia ben sperare in vista del proseguo del torneo. Di seguito ecco le immagini salienti. GLIDISportFace.

Sinner al 2° turno al Roland Garros: Muller battuto 6-1, 6-4, 6-1 Sky Sport

ROLAND GARROS – Match veramente veloce sul campo centrale, con Jannik Sinner che chiude la pratica Muller in poco più di 100 minuti: 6-1, 6-4, 6-1 il punteggio ...Two times Grand Slam champion Petra Kvitova, the 10th seed, fell to a 6-3 6-4 defeat to Italian Elisabetta Cocciaretto, who claimed the biggest win of her career in the opening round. 1754 ALCARAZ ...