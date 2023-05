Roland Garros 2023 | Arnaldi | Giorgi e Musetti al secondo turno

(Di domenica 28 maggio 2023) Al via sui campi in terra rossa di Parigi ilSlam della stagione Al via, sui campi in terra rossa di Parigi, ilSlam della stagione. Tre gli italiani che accedono al: Matteo, Camilae Lorenzo. Matteoaccede aldel tabellone del. Il tennista sanremese, n.106 del ranking Atp, si è imposto all’esordio nello Slam parigino sul colombiano Daniel Elahi Galan (n.91 del mondo) con il punteggio di 2-6, 6-3, 6-0, 6-2. Anche Camilasi è qualificata per ildel tabellone femminile del ...

PARIGI (FRANCIA) - Primo turno al, secondo Slam della stagione sulla terra rossa di Parigi . Arnaldi (vittoria su Galan) vola al secondo turno come Musetti (ok contro Ymer), lo stesso prova a fare Sonego . Tra le donne ...Primo giorno di2023, primo sorriso per l'Italia al femminile grazie a Camila Giorgi . La marchigiana, numero 36 nel ranking WTA, ha sconfitto la padrona di casa Alize Cornet in un'ora e 42 minuti di ...Parigi regala la prima vittoria in carriera in uno Slam a Matteo Arnaldi . Al debutto in carriera al, il 22enne di Sanremo ha battuto al 1° turno il colombiano Galan , n. 90 ATP, con il punteggio di 2 - 6, 6 - 3, 6 - 0, 6 - 2 in due ore e 20 minuti di gioco. Un successo in rimonta per ...

Camila Giorgi: "Non era facile con uno stadio contro. Non sono ancora al 100%" Eurosport IT

Grandissimo successo di Sara Errani nel primo turno del Roland Garros 2023. Sulla terra rossa di Parigi, in Francia, l'italiana (n.70 del ranking) disputa un ottimo match e batte in rimonta a sorpresa