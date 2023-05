Non abbiate paura di disobbedire di Ultima Generazione

Leggi su tpi

(Di venerdì 26 maggio 2023) Vedere case invase dall’acqua, le strade come fiumi, il terreno che cede davanti ai nostri occhi. In un attimo, siamo forzati ad abbandonare il finto senso di normalità che illude la nostra quotidianità, per sentire, impotenza, disperazione, e una dimensione atrocemente surreale. L’alluvione in Emilia-Romagna è una strage preannunciata che ci trova impreparati. Resteremo impreparati se non ci impegniamo a tenere gli occhi aperti. Tragedie come quella che stanno vivendo i nostri concittadini ci fanno sgranare gli occhi e ammettere: «Siamo in pericolo, in qualsiasi momento gli effetti della crisi climatica possono stravolgere la mia mia vita». Eppure questi occhi sgranati tendono ad appesantirsi troppo in fretta. Per abitudine e perdel dolore che ci porta restare in contatto con quelle emozioni difficili. Con queste palpebre appesantite, ...