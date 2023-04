Ventidue i convocati di Stankovic per Roma-Sampdoria (Di domenica 2 aprile 2023) Al termine della rifinitura pomeridiana svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Dejan Stankovic ha convocato 22 blucerchiati per la trasferta di Roma dove domani, domenica, la Sampdoria affronterà la Roma all’”Olimpico” (ore 18.00) nella 28.a giornata della Serie A TIM 2022/23. Oltre allo squalificato Bram Nuytinck, non compaiono nella lista Emil Audero, Andrea Conti, Manuel De Luca, Koray Günter, Ignacio Pussetto e Abdelhamid Sabiri. Di seguito l’elenco completo. Portieri: Ravaglia, Tantalocchi, Turk. Difensori: Amione, Augello, Murillo, Murru, Oikonomou, Zanoli. Centrocampisti: Cuisance, Djuricic, Ilkhan, Léris, Malagrida, Paoletti, Rincón, Winks, Yepes. Attaccanti: Gabbiadini, Lammers, Quagliarella, Rodríguez. Fonte articolo e foto: www.Sampdoria.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I ... Leggi su seriea24 (Di domenica 2 aprile 2023) Al termine della rifinitura pomeridiana svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Dejanha convocato 22 blucerchiati per la trasferta didove domani, domenica, laaffronterà laall’”Olimpico” (ore 18.00) nella 28.a giornata della Serie A TIM 2022/23. Oltre allo squalificato Bram Nuytinck, non compaiono nella lista Emil Audero, Andrea Conti, Manuel De Luca, Koray Günter, Ignacio Pussetto e Abdelhamid Sabiri. Di seguito l’elenco completo. Portieri: Ravaglia, Tantalocchi, Turk. Difensori: Amione, Augello, Murillo, Murru, Oikonomou, Zanoli. Centrocampisti: Cuisance, Djuricic, Ilkhan, Léris, Malagrida, Paoletti, Rincón, Winks, Yepes. Attaccanti: Gabbiadini, Lammers, Quagliarella, Rodríguez. Fonte articolo e foto: www..it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I ...

