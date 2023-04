Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LuciaDiMartin18 : RT @SkyTG24: Guerra Ucraina Russia, le news. Mosca presiede Consiglio Onu, Kuleba: 'schiaffo al mondo' - MaralbAzsc : Mosca presiede il Consiglio Onu Kiev: 'Schiaffo al mondo' - Fil_Scrittore : Mosca sfida l'Occidente ma ora presiede l'Onu. Kiev: 'Schiaffo al mondo' - marcoprat : #Mosca presiede il Consiglio di sicurezza dell’Onu. #Zelensky attacca: “È il fallimento dell’istituzione” - oggisettimanale : #Mosca presiede il Consiglio di sicurezza dell’Onu. #Zelensky attacca: “È il fallimento dell’istituzione”. Gli aggi… -

"Uno schiaffo in faccia", "un colpo alle relazioni internazionali", "una vergogna". L'Ucraina protesta ed esprime seria preoccupazione nel giorno in cui la Russia assume la presidenza del Consiglio di ...Dal primo aprileha assunto la presidenza di turno del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. L'ultima volta era stata a febbraio 2022, proprio il mese in cui Putin ha dato il via all'invasione dell'Ucraina.Il ministro degli Esteriil 25 aprile la riunione sul Medio Oriente, spiega Maria ... La sortita del capo della diplomazia dinon fa che amplificare le polemiche sul mese di presidenza ...

Mosca presiede il Consiglio Onu, "schiaffo al mondo" - Mondo Agenzia ANSA

'Uno schiaffo in faccia', 'un colpo alle relazioni internazionali', 'una vergogna'. L'Ucraina protesta ed esprime seria preoccupazione nel giorno ...L’Ucraina protesta nel giorno in cui la Russia assume la presidenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, un organo che dovrebbe garantire la pace e la sicurezza internazionale, e che per u ...