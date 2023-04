Terremoto nelle isole Eolie di magnitudo 3.4, nessun danno (Di sabato 1 aprile 2023) Continua a tremare la terra nel sud Italia. Nuova scossa di Terremoto di magnitudo 3.4 nell'arcipelago delle Eolie. Il sisma è stato localizzato in particolare nelle isole di Salina, Filicudi ed Alicudi. L’ultimo movimento tellurico è stato registrato dall’Ingv alle ore 14. L’ipocentro in mare a 12 chilometri di profondità. Non si registrano danni a persone e ad edifici. Leggi su tg24.sky (Di sabato 1 aprile 2023) Continua a tremare la terra nel sud Italia. Nuova scossa didi3.4 nell'arcipelago delle. Il sisma è stato localizzato in particolaredi Salina, Filicudi ed Alicudi. L’ultimo movimento tellurico è stato registrato dall’Ingv alle ore 14. L’ipocentro in mare a 12 chilometri di profondità. Non si registrano danni a persone e ad edifici.

