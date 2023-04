Tanti auguri a Duván Zapata! (Di sabato 1 aprile 2023) Festeggia oggi il suo compleanno Duván Zapata! Nato l’1 aprile 1991 a Cali, il numero 91 nerazzurro spegne oggi 32 candeline. Arrivato all’Atalanta nell’estate 2018, in maglia nerazzurra ha finora collezionato 181 presenze tra Serie A, Coppa Italia e competizioni europee, segnando complessivamente 80 gol e diventando così il miglior marcatore straniero nella storia del Club. Tanti auguri DI BUON COMPLEANNO Duván! Fonte articolo e foto: www.atalanta.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di sabato 1 aprile 2023) Festeggia oggi il suo compleannoNato l’1 aprile 1991 a Cali, il numero 91 nerazzurro spegne oggi 32 candeline. Arrivato all’Atalanta nell’estate 2018, in maglia nerazzurra ha finora collezionato 181 presenze tra Serie A, Coppa Italia e competizioni europee, segnando complessivamente 80 gol e diventando così il miglior marcatore straniero nella storia del Club.DI BUON COMPLEANNO! Fonte articolo e foto: www.atalanta.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Tanti auguri Moriero! ?????? #ForzaInter - chetempochefa : Facciamo tanti auguri di buon compleanno alla nostra super @Simo_Ventura ?? - GenoaCFC : ?? Tanti auguri al nostro club manager Marco Rossi ???? - ciccio_liso : @anikeatable Tanti auguri ???? - sidisifou : RT @NoemiFrere: Tanti auguri a me ! Oggi ne sono 39 come me li porto ????? -