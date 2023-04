Ranking ATP, perché Jannik Sinner può eguagliare Matteo Berrettini e avvicinarsi al record di Adriano Panatta! (Di sabato 1 aprile 2023) Com’è noto, Jannik Sinner ha due vie in termini di Ranking ATP a seconda del proprio risultato nella seconda finale della carriera al Masters 1000 di Miami. Sarà il confronto con Daniil Medvedev a far capire quale sarà la strada dell’altoatesino, rivelatosi assieme al russo e all’appena battuto Carlos Alcaraz il più costante nei due 1000 nordamericani d’ingresso nella primavera. Il numero 9 della graduatoria, infatti, è già assicurato: questo significa quantomeno eguagliare la miglior classifica, ottenuta nel finale di 2021. Ma c’è di più: un successo su Medvedev lo proietterebbe direttamente al sesto posto, il che lo posizionerebbe ancora più in alto nello storico degli italiani. Premessa: per il momento il massimo rappresentato dal numero 4 di Adriano Panatta è abbastanza lontano, ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) Com’è noto,ha due vie in termini diATP a seconda del proprio risultato nella seconda finale della carriera al Masters 1000 di Miami. Sarà il confronto con Daniil Medvedev a far capire quale sarà la strada dell’altoatesino, rivelatosi assieme al russo e all’appena battuto Carlos Alcaraz il più costante nei due 1000 nordamericani d’ingresso nella primavera. Il numero 9 della graduatoria, infatti, è già assicurato: questo significa quantomenola miglior classifica, ottenuta nel finale di 2021. Ma c’è di più: un successo su Medvedev lo proietterebbe direttamente al sesto posto, il che lo posizionerebbe ancora più in alto nello storico degli italiani. Premessa: per il momento il massimo rappresentato dal numero 4 diPanatta è abbastanza lontano, ...

