Quante posizioni guadagna Jannik Sinner nel ranking ATP? Tre posizioni in palio nella finale con Medvedev!

Jannik Sinner ce l'ha fatta e si è preso la sua rivincita nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz (n.1 del mondo). L'altoatesino ha sconfitto il funambolico iberico con il punteggio di 6-7 (4) 6-4 6-2 al termine di un confronto stupendo e molto intenso, valido per le semifinali del Masters1000 di Miami. C'era tanto in palio in questa sfida anche perché Alcaraz aveva la necessità di battere l'azzurro e di conquistare il titolo in Florida per confermarsi in vetta al ranking ATP. Missione fallita dal ragazzo di Murcia, piegato dalla classe e dalla determinazione dell'altoatesino. In questo modo, Carlitos perde la vetta della classifica mondiale, in favore di Novak Djokovic, mentre Sinner rafforza la propria posizione da n.9 del ranking, con l'aspirazione di poter ...

