Blitz attivisti a Roma | liquido nero in fontana Barcaccia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Blitz di tre attivisti di Ultima Generazione in piazza di Spagna a Roma. Gli ambientalisti hanno versato del liquid… - fanpage : Blitz a piazza di Spagna da parte degli attivisti di Ultima Generazione. Versata vernice nera nella fontana della B… - localteamtv : Blitz degli attivisti di Ultima Generazione, versato del liquido nero nella fontana della Barcaccia: in corso sopra… - lapacechenonho_ : RT @fanpage: Il blitz degli attivisti di Ultima Generazione a Piazza di Spagna che hanno versato vernice nera nella fontana della Barcaccia… - MyItaly3 : #attivisti un cavolo! ?? questi sono delinquenti fatti e finiti! Fategli pagare i danni, vedete che gli passa la vog… -

di un gruppo diintorno alle 12 a Roma in piazza di Spagna. Tre persone, due uomini e una donna, hanno versato del liquido nero nella fontana della Barcaccia. I tre, del gruppo Ultima ...- Il gruppo Ultima Generazione è entrato in azione questa mattina. Gettato liquido scuro all'interno della celebre fontana della Barcaccia, in quel momento gremita di turisti. All'origine del gesto, ...Non è rischiando di danneggiare il nostro patrimonio che si aiuta l'ambiente', ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, nel corso del sopralluogo a Piazza di Spagna dove alcunihanno ...

Blitz degli attivisti a Roma, liquido nero nella fontana della Barcaccia Agenzia ANSA

Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, nel corso del sopralluogo a Piazza di Spagna dove alcuni attivisti hanno tinto di nero l'acqua della fontana della Barcaccia. (ANSA).Tre affiliati all'associazione ambientalista Ultima Generazione hanno versato del liquido nero nella fontana romana, a Piazza di Spagna.