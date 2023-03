Monti spinge per la ratifica immediata del Mes e tira una stoccata a Meloni

Leggi su iltempo

(Di venerdì 31 marzo 2023) Marioalza la voce con il governo sul Mes. Il senatore a vita ed ex presidente del Consiglio, intervistato da Sky Tg24, chiede un cambio di passo a Giorgiae i suoi ministri sul trattato europeo, con l'Italia unico Paese che non lo hato: “In un frangente come questo sarebbe megliorlo al più presto, o averloto. Bisognerebberlo non perché siamo nell'imminenza di rischi per l'Italia, come quelli ai quali l'accesso al Mes potrebbe essere utile. Ma siccome tutto il sistema dell'Ue ha cercato di rafforzare la propria tutela da rischi e imprevisti negli ultimi anni, e una tessera del mosaico è il Mes, capisco quegli Stati membri che si irritano profondamente all'idea che proprio l'Italia, per ragioni in parte totalmente infondate, si opponga a ...