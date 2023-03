Ciclismo, il ct Bennati studia percorso Mondiali: “Ricorda una classica del Nord” (Di venerdì 31 marzo 2023) Ha avuto inizio lo studio del percorso dei Mondiali di Ciclismo che si svolgeranno a Glasgow tra il 5 e il 13 agosto. I ct Daniele Bennati, Marco Velo, Paolo Sangalli e Marino Amadori hanno infatto svolto il sopralluogo in Scozia e pedalato sulle strade che assegnerann i titoli iridati. “L’ho fatto in bicicletta perché alcuni tratti, nella viabilità ordinaria, sono a senso unico e pertanto l’unico modo per farli era in bici – analizza Bennati -. La distanza (circa 274 km, ndr) è degna di un Mondiale. I primi 130 km in linea saranno in una zona aperta e il vento giocherà un ruolo fondamentale. A livello altimetrico non ci sono grandi difficoltà, mentre il circuito (14 km da affrontare 10 volte, ndr) è molto nervoso. Tanti piccoli strappi che renderanno la corsa veloce e impegnativa, soprattutto nella ... Leggi su sportface (Di venerdì 31 marzo 2023) Ha avuto inizio lo studio deldeidiche si svolgeranno a Glasgow tra il 5 e il 13 agosto. I ct Daniele, Marco Velo, Paolo Sangalli e Marino Amadori hanno infatto svolto il sopralluogo in Scozia e pedalato sulle strade che assegnerann i titoli iridati. “L’ho fatto in bicicletta perché alcuni tratti, nella viabilità ordinaria, sono a senso unico e pertanto l’unico modo per farli era in bici – analizza-. La distanza (circa 274 km, ndr) è degna di un Mondiale. I primi 130 km in linea saranno in una zona aperta e il vento giocherà un ruolo fondamentale. A livello altimetrico non ci sono grandi difficoltà, mentre il circuito (14 km da affrontare 10 volte, ndr) è molto nervoso. Tanti piccoli strappi che renderanno la corsa veloce e impegnativa, soprattutto nella ...

