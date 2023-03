Million Day oggi 30 marzo 2023 | ecco i numeri vincenti di stasera

(Di giovedì 30 marzo 2023)Day estrazione di30. Scopriamo iestrattiDay di giovedì 30. L’estrazione delDay arriverà puntuale come ogni giorno alle ore 20:30, dopo quella delle 13 (assoluta novità). Come funziona il concorso? La combinazione vincente, gestita da Lottomatica, ha un montepremi di un milione di euro: indovinare idella cinquina è quindi il sogno dei giocatori che con un solo euro possono tentare di diventare milionari. Ci sono poi i premi minori, per quaterna, terno e ambo. 100 mila euro è invece il premio riservato all’estrazione Extra, che segue quella principale: qui per avere il montepremi bisogna indovinare la cinquina.Day estrazione 30 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CasilinaNews : Million Day, estrazione oggi 30 marzo 2023: numeri vincenti - infoitinterno : Million Day, l’estrazione delle 13:00 di mercoledì 29 marzo - infoitinterno : Million Day, l’estrazione delle 20:30 di mercoledì 29 marzo - infoitinterno : Estrazione Million Day 30 marzo 2023: i numeri vincenti - infoitinterno : Million Day, l’estrazione delle 13:00 di giovedì 30 marzo -

... Vergine affascinante Ultime notizie Estrazioni del Lotto, del SuperEnalotto e delEstrazione del Lotto e 10 e Lotto di oggi giovedì 30 marzo 2023. I numeri vincenti 30 Marzo Oroscopo del ...ARTICOLO PRECEDENTE Oroscopo Paolo Fox Venerdì 31 Marzo 2023: Vergine affascinante Ultime notizie Estrazioni del Lotto, del SuperEnalotto e delEstrazione SuperEnalotto di oggi, giovedì ...Giocata la schedina, non resta che attendere le ore 20.30 per poter verificare l'esito dell'estrazione30 marzo 2023. L'ultima vincita milionaria risale allo scorso 13 marzo 2023. Ma in ...

Estrazione Million Day Mercoledì 29 marzo 2023: i numeri vincenti ZON

Il Poker Live come al solito domina la scena in lungo e in largo. Dalla Slovenia con il mitico format italiano 'Re Mida' passando per il Kings che alterna le PLO Series all'Euro Poker Million che mett ...Ecco la novità: la doppia estrazione. La prima alle 13 e poi quella tradizionale delle 20,30 per provare a mettere a segno il grande colpo che vale anche un milione di euro: ...