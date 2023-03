Come il feticismo dei piedi è diventato mainstream (Di giovedì 30 marzo 2023) Nel 2011, 50 sfumature di grigio** **ha reso il «BDSM» alla portata di tutti. Uso le virgolette perché si trattava di una certa idea di BDSM, con «contratti da slave», fustigazioni e «stanze rosse», su uno sfondo di macchine lussuose e appartamenti milionari. Dopo sono arrivati i film, con i cameo di Rita Ora in un assortimento di parrucche e accenti improbabili. Tutto a un tratto, una versione del kink era diventata mainstream. RGR8KE Jamie Dornan nei panni di Christian Grey in 50 Sfumature di Grigio. AF archive / Alamy Stock PhotoDieci anni dopo, il kink all’acqua di rose del giorno sembra essere il fetish dei piedi. È un «fetish introduttivo», per così dire. E ovunque mi giri, vedo persone che trovano il modo di guadagnarci. Non mi credete? Partiamo con il mio vero amore: i reality tv. Larsa Pippen di The Real Housewives of Miami afferma di ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 30 marzo 2023) Nel 2011, 50 sfumature di grigio** **ha reso il «BDSM» alla portata di tutti. Uso le virgolette perché si trattava di una certa idea di BDSM, con «contratti da slave», fustigazioni e «stanze rosse», su uno sfondo di macchine lussuose e appartamenti milionari. Dopo sono arrivati i film, con i cameo di Rita Ora in un assortimento di parrucche e accenti improbabili. Tutto a un tratto, una versione del kink era diventata. RGR8KE Jamie Dornan nei panni di Christian Grey in 50 Sfumature di Grigio. AF archive / Alamy Stock PhotoDieci anni dopo, il kink all’acqua di rose del giorno sembra essere il fetish dei. È un «fetish introduttivo», per così dire. E ovunque mi giri, vedo persone che trovano il modo di guadagnarci. Non mi credete? Partiamo con il mio vero amore: i reality tv. Larsa Pippen di The Real Housewives of Miami afferma di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blaxblade : @83221n4ndr34 Non vorrei fare il vecchio della situazione, dato che non lo sono, ma quando si educa una generazione… - PaoloPaoange : @SaCharlieFlo Vero. E non è feticismo, come grossolanamente credono molti. Il feticismo è quando guardi SOLO quello… - CamilloCav78428 : @KlausHong6 @pillolazzanera @merlino68932 @MauroValReale @SONZOGNIFerdin1 @pavolsizz @Volkssssss E qui si apre un c… - chirpch65410650 : @fgavazzoni I liberali come te dimostrano di fare schifo e di essere amici dei fasci da più di 100 anni. Il vostro… - p_feticismo : 'Terribile ma vera è la considerazione di Dostoevskij: «Da la libertà all’uomo debole ed egli stesso si legherà a t… -