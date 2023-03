ATP Miami 2023, Jannik Sinner travolge Ruusuvuori e accede in semifinale per la seconda volta! (Di giovedì 30 marzo 2023) Jannik Sinner, da parte a parte degli States, non cambia, non lascia e anzi raddoppia. L’altoatesino vola in semifinale al Masters 1000 di Miami, ed è la sua seconda consecutiva di categoria dopo Indian Wells, nonché seconda anche in Florida dopo quella del 2021 (ma allora fu finale): battuto il finlandese Emil Ruusuvuori per 6-3 6-1. Sembra vicina la rivincita con Carlos Alcaraz, ammesso che il murciano sia in grado di battere il padrone di casa Taylor Fritz. Rispetto all’ottavo con Rublev, c’è più lotta anche perché Ruusuvuori non fa nulla per rendere a Sinner la vita facile. Nel terzo game, sotto 0-30, non si perde d’animo e trova aiuto dai colpi di inizio gioco per togliersi dai guai. Subito dopo è l’italiano a salvarsi: 0-30 o ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 marzo 2023), da parte a parte degli States, non cambia, non lascia e anzi raddoppia. L’altoatesino vola inal Masters 1000 di, ed è la suaconsecutiva di categoria dopo Indian Wells, nonchéanche in Florida dopo quella del 2021 (ma allora fu finale): battuto il finlandese Emilper 6-3 6-1. Sembra vicina la rivincita con Carlos Alcaraz, ammesso che il murciano sia in grado di battere il padrone di casa Taylor Fritz. Rispetto all’ottavo con Rublev, c’è più lotta anche perchénon fa nulla per rendere ala vita facile. Nel terzo game, sotto 0-30, non si perde d’animo e trova aiuto dai colpi di inizio gioco per togliersi dai guai. Subito dopo è l’italiano a salvarsi: 0-30 o ...

Pioggia intensa a Miami, Sinner riprenderà verso mezzanotte italiana Jannik Sinner è ben messo per arrivare in semifinale nel torneo di Miami. Dopo aver sconfitto negli ottavi il russo Andrej Rublev (numero 7 delle classifiche Atp e sesto favorito del seeding), il tennista azzurro sta affrontando nei quartini finale il finlandese Emil ... WTA Miami: Cirstea doma una nervosa Sabalenka Sabalenka 6 - 4 6 - 4 Si ferma nei quarti di finale del Miami Open presented by Itaú la corsa della ... che però dimostra di non voler abbandonare il sogno della sua seconda semifinale in un ATP 1000 ... Jannik Sinner, rapporto splendido con Darren Cahill: 'Ci capiamo al volo' ...davvero favorevole nella stagione 2023 nel circuito Atp. L'altoatesino, dopo il trionfo a Montpellier e le semifinali a Indian Wells, sta disputando un ottimo torneo anche al Master 1000 di Miami, ... Tennis, Sinner batte il finlandese Ruusuvuori e passa alla semifinale Jannik Sinner approda alla semifinale degli Atp di Miami. Il tennista italiano si è imposto nei quarti di finale sul finlandese Emil Ruusuvuori (n°54 del mondo), con il risultato finale di 6-3, 6-1.