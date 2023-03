Napoli, festa scudetto in piazza del Plebiscito a numero chiuso e su prenotazione (Di mercoledì 29 marzo 2023) Sì, d?accordo, la scaramanzia prima di tutto. Nessuno ne parla pubblicamente, quella parola magica resta bandita dal dibattito, ma è anche vero che la matematica offre proiezioni... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 29 marzo 2023) Sì, d?accordo, la scaramanzia prima di tutto. Nessuno ne parla pubblicamente, quella parola magica resta bandita dal dibattito, ma è anche vero che la matematica offre proiezioni...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... melitonline : Assimprese e Club Napoli “Traversa Marrone” insieme per la festa azzurra - cronachecampane : Festa scudetto a Napoli, c’è anche il grande ritorno del murale allo storico Pallonetto - SportdelSud : ???? #Napoli si prepara alla festa scudetto e in città spunta lo striscione in onore del presidente… - carminemegna : RT @angelo_forgione: Jason McGuinness di #Ryanair in maglia #Napoli, che ritiene oggi un simbolo dell'Italia, per presentare i nuovi voli s… - Ruggero1991 : Napoli città e provincia addobbata a festa, bandiere e nastri azzurri mentre lo stadio Maradona è privo di tutto qu… -