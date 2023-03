Insultarono Mattarella | 5 condanne pesanti contro gli odiatori del web

(Di mercoledì 29 marzo 2023), anche se non andranno in galera. Ma il segnale per i 'leoni da tastiera' è forte. Leoni da tastiera diventati agnellini davanti al giudice. Gli insulti a Sergiosono ...

Condanne pesanti, anche se non andranno in galera. Ma il segnale per i 'leoni da tastiera' è forte. Leoni da tastiera diventati agnellini davanti al giudice. Gli insulti a Sergiosono costati cari a cinque siciliani condannati dal gup di Palermo Walter Tortorici a pene comprese tra 10 mesi e 20 giorni e un anno, un mese e 10 giorni. I cinque 'odiatori seriali' erano ...Il gup di Palermo Walter Tortorici , ha condannato cinque "odiatori seriali", accusati di avere insultato sui social network il presidente della Repubblica Sergio. Si tratta di uno dei procedimenti nati da una indagine della Procura di Palermo su una serie di post ingiuriosi pubblicati sulla pagina dell'associazione "Fiori d'arancio" che aveva ...Leggi Anche Offese social a, perquisizioni dei CC in tutta Italia Cartello anti Meloni, a Milano sospesi studenti del Carducci: è polemica Punizione esemplare anche per gli studenti che a ...

Insultarono Mattarella sui social, 5 uomini condannati ilSicilia.it

