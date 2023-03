Eurovision Song Contest 2023 | Mara Maionchi affiancherà Gabriele Corsi al commento

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Saràla new entry delRai, al fianco del confermato, a raccontarci l’in programma a maggio a Liverpool. La produttrice discografica sostituirà Cristiano Malgioglio, che quest’anno è impegnato su Canale 5, in quanto giudice di Amici. L’annuncio è stato dato dallo stessodurante la puntata di ieri, 28 marzo, di Stasera C’è Cattelan, il late show di Rai 2 di cui è stato ospite. “Per me è il terzo anno. L’anno scorso è stato un appuntamento bello, intenso. È molto divertente, assisti ad uno spettacolo davvero pazzesco”, ha raccontato il conduttore. Non si riproporrà dunque l’accoppiata con Malgioglio, cantori un paio di anni fa della vittoria dei Maneskin. “Sono un po’ ...

La settimana scorsa Gabriele Corsi in un'intervista ha annunciato che Cristiano Malgioglio non sarebbe stato al suo fianco a commentare l'Eurovision Song Contest (perché impegnato con Amici di Maria). Il conduttore ha poi rivelato che avrebbe fatto il nome del 'sostituto' di Malgy a Stasera C'è Cattelan. E infatti ieri sera nello show ha annunciato che sarà Mara Maionchi la voce che affiancherà Gabriele Corsi al commento dell'Eurovision Song Contest 2023 da Liverpool, in programma dal 9 al 13 maggio.

Sarà Mara Maionchi la new entry del commento Rai, al fianco del confermato Gabriele Corsi, a raccontarci l'Eurovision Song Contest in programma a maggio a Liverpool. La produttrice discografica sostituirà Cristiano Malgioglio. "Lavorerò però per non fare una brutta figura", ha detto Maionchi.