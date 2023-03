Vassallo | il fratello | “Su depistaggi e false testimonianze non scatti la prescrizione” Conte | “Ci sono state deviazioni di pezzi dello Stato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 marzo 2023) “Io penso che esiste una verità, un assassino. Percorreremo il sentiero dell’intelligenza, insieme con mioMassimo. Bisogna vedere non soltanto chi ha sparato, ma soprattutto chi c’è dietro“. Non si è mai arreso Dariodel ‘sindaco pescatore’ Angelo, ucciso con nove colpi di pistola il 5 settembre 2010 a Pollica, in provincia di Salerno. Oltre un decennio senza giustizia, tra silenzi,e omissioni. Ora però la verità sembra più vicina, con nove indagati e una relazione della commissione Antimafia uscente (oggi presentata alla Camera dei deputati) che “non deve essere abbandonata, è un lavoro che deve continuare”, è l’auspicio. All’incontro a Montecitorio, con la deputata M5s Stefania Ascari e il giornalista de Il Fatto Quotidiano Vincenzo Iurillo ...