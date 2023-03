Prima Pagina IN Edicola: Inter, De Zerbi e Simeone. Asta Retegui (Di martedì 28 marzo 2023) La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in antePrima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria Prima Pagina nella versione cartacea in Edicola. CORRIERE DELLO SPORT Retegui all’Asta. I due gol in azzurro hanno scatenato il mercato: tutti vogliono Mateo. Piace all’Inter, vede l’Eintracht Francoforte ma tratta con la Lazio. L’attaccante al centro di un grande intrigo: per lui si muove il padre. Lotito al lavoro da tre mesi intorno a questa operazione ma i rivali sono tanti. Inter, l’ipotesi De Zerbi. Se Inzaghi fallisce, l’obiettivo ... Leggi su inter-news (Di martedì 28 marzo 2023) La ‘IN’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’. Di seguito, in ante, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la proprianella versione cartacea in. CORRIERE DELLO SPORTall’. I due gol in azzurro hanno scatenato il mercato: tutti vogliono Mateo. Piace all’, vede l’Eintracht Francoforte ma tratta con la Lazio. L’attaccante al centro di un grande intrigo: per lui si muove il padre. Lotito al lavoro da tre mesi intorno a questa operazione ma i rivali sono tanti., l’ipotesi De. Se Inzaghi fallisce, l’obiettivo ...

