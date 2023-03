Michelle Hunziker furiosa per i titoli su Eros | “I clickbait agitano le famiglie”

(Di martedì 28 marzo 2023)non ci sta e questa volta sbotta di fronte all’ennesimo caso didi giornali, il più delle volte online, che si riferiscono a lei o a qualcosa che ha dichiarato stravolgendone completamente il significato. La showgirl ha pubblicato sul suo profilo Intagram una serie di storie dove spiega il fenomeno dilagante delmettendo in guardia i suoi follower e spiegando come alcune sue dichiarazioni ironiche siano state travisate creando deicompletamente fuorvianti e lontani dalla realtà. Lo sfogo diinizia così: “Sapete che cos’è un? Ilè un contenuto web che la principale funzione di spingere le persone a cliccare su una notizia affinché si possa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Jeffry60779912 : RT @dea_channel: seduta al trucco per la divina Michelle Hunziker?????????? - LaMordicchia : @Millazena JLo (e i suoi orribili Rossetti nude) Michelle Hunziker Brad Pitt Tanto per citarne qualcuno - infoitcultura : Michelle Hunziker travolta dal gossip: la replica furiosa ai titoli su Ramazzotti - dea_channel : seduta al trucco per la divina Michelle Hunziker?????????? - infoitcultura : Michelle Hunziker fa chiarezza sul suo rapporto con Eros Ramazzotti -

L'ultima in ordine temporale riguarda un presunto matrimonio imminente per la figlia died Eros Ramazzotti. A prendere la parola è stata proprio la diretta interessata, che ha ...ha deciso di dirne quattro dopo i numerosi titoli clickbait che sono apparsi sui social e che implicavano che tra lei e l'ex marito Eros Ramazzotti ci fossero stati dei trascorsi ...A suggerire la mossa a Belen può essere statache per anni, quando era sposata con Tomaso Trussardi, per la cronaca rosa era sempre incinta. E lei sempre con molta ironia smontava l'...

Michelle Hunziker: "Con Eros Ramazzotti ogni tanto un richiamino" TGCOM

L’ultima in ordine temporale riguarda un presunto matrimonio imminente per la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. A prendere la parola è stata proprio la diretta interessata, che ha ...La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è nel nono mese eppure il bimbo sembra proprio non voler nascere! La 26enne ha annunciato di essere incinta a settembre scorso, benché i rumors si ...