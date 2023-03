Enrico Marchi, Finint: La nostra cordata? Un gruppo di imprenditori di grande standing (Di martedì 28 marzo 2023) Finint, un polo media a Nordest MF, di Andrea Deugeni, pag. 12 (…) Domanda. Gedi intende vendere anche Gazzetta di Mantova e la Provincia Pavese, comprerete anche quelli? Risposta. No, abbiamo fatto un’offerta per un perimetro ben identificato che puntiamo a far crescere e sul quale faremo la due diligence. Si tratta de ll Corriere delle Alpi, il Mattino di Padova, il Messaggero Veneto, la Nuova di Venezia e Mestre, Il Piccolo, la Tribuna di Treviso e Nordest Economia. D. Chi fa parte della cordata? R. Un gruppo di imprenditori di grande standing. Si tratta di una compagine azionaria che rispecchia una grande sensibilità al territorio, che poi è il motivo principale per cui abbiamo messo in piedi quest’o razione. Il presidente di Sit Federico de Stefani, il presidente ... Leggi su tvzoom (Di martedì 28 marzo 2023), un polo media a Nordest MF, di Andrea Deugeni, pag. 12 (…) Domanda. Gedi intende vendere anche Gazzetta di Mantova e la Provincia Pavese, comprerete anche quelli? Risposta. No, abbiamo fatto un’offerta per un perimetro ben identificato che puntiamo a far crescere e sul quale faremo la due diligence. Si tratta de ll Corriere delle Alpi, il Mattino di Padova, il Messaggero Veneto, la Nuova di Venezia e Mestre, Il Piccolo, la Tribuna di Treviso e Nordest Economia. D. Chi fa parte della? R. Undidi. Si tratta di una compagine azionaria che rispecchia unasensibilità al territorio, che poi è il motivo principale per cui abbiamo messo in piedi quest’o razione. Il presidente di Sit Federico de Stefani, il presidente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VincenzoIanno16 : RT @CalcioFinanza: Offerta d'acquisto a #Gedi (Exor) per i quotidiani del Nord-Est. Il presidente di Finint Enrico Marchi: «Vogliamo creare… - CalcioFinanza : Offerta d'acquisto a #Gedi (Exor) per i quotidiani del Nord-Est. Il presidente di Finint Enrico Marchi: «Vogliamo c… - infoiteconomia : Chi è Enrico Marchi, patron della Finint pronto a rilevare i quotidiani del Nord - leograd : Il gruppo #Gedi valuta la finanziaria internazionale Finint di Enrico Marchi per l'acquisto delle 6 testate del Tri… - tribuna_treviso : Banca Finint presenta un’offerta d’acquisto, nella newco grossi nomi del mondo imprenditoriale e industriale. Enric… -