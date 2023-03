Qualificazioni Euro 2024, Inghilterra-Ucraina 2-0 (Di domenica 26 marzo 2023) (Adnkronos) – L’Inghilterra batte l’Ucraina per 2-0 nel match valido per le Qualificazioni a Euro 2024. La selezione del ct Gareth Southgate centra la seconda vittoria nel Gruppo C dopo quella ottenuta a Napoli per 2-1 contro l’Italia. A Wembley, decidono i gol di Kane al 37? e Saka al 40? L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 26 marzo 2023) (Adnkronos) – L’batte l’per 2-0 nel match valido per le. La selezione del ct Gareth Southgate centra la seconda vittoria nel Gruppo C dopo quella ottenuta a Napoli per 2-1 contro l’Italia. A Wembley, decidono i gol di Kane al 37? e Saka al 40? L'articolo proviene da Italia Sera.

