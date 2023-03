Docente aggredita | da Borrelli Avs interrogazione a Valditara

Leggi su anteprima24

(Di domenica 26 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Il deputato di Alleanza Verdi – Sinistra Francesco Emilio, si è recato con una delegazione di insegnanti composta da Elena Marini e Ida Somma e con la responsabile di Europa Verde Marilena Schiano Lo Moriello a Castellammare in visita all’insegnante del liceo Plinio Seniore di Castellammare di Stabia, Lucia Celotto, schiaffeggiata e picchiata dalla madre di una sua alunna “sembrerebbe a causa di un voto basso assegnato alla figlia.Dopo aver girato tutta la scuola ed essere riuscita ad arrivare fino alla classe dove la professoressa Celotto stava tenendo lezione, la donna ha dapprima insultato lacolpendola poi ripetutamente”.“La scuola dovrebbe essere il luogo più sicuro per tutti.Alunni, famiglie e lavoratori. Non è accettabile – spiega– che una...