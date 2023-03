Libri Come 2023: Ian McEwan e Daniel Pennac tra gli ospiti dell’edizione 2023 (Di sabato 25 marzo 2023) Libri Come presenta una nuova edizione, quella 2023, definendo un nuovo tema da affrontare: il potere. Tantissimi gli ospiti coinvolti, sia italiani che internazionali. Ha preso il via la nuova edizione di Libri Come, la festa del Libro e della Lettura che ogni anno anima la capitale. Presso l’Auditorium Parco della Musica – Come ormai da tradizione – la nuova edizione del Festival dedicato al libro ha preso il via dal 23 marzo per concludersi domenica 26 marzo 2023. Tanti gli ospiti attesi per questa nuova edizione a cura di Michele Mieri, Rosa Polacco e Marino Sinibaldi. Libri Come. Crediti: Libri Come via screenshot – ... Leggi su velvetmag (Di sabato 25 marzo 2023)presenta una nuova edizione, quella, definendo un nuovo tema da affrontare: il potere. Tantissimi glicoinvolti, sia italiani che internazionali. Ha preso il via la nuova edizione di, la festa del Libro e della Lettura che ogni anno anima la capitale. Presso l’Auditorium Parco della Musica –ormai da tradizione – la nuova edizione del Festival dedicato al libro ha preso il via dal 23 marzo per concludersi domenica 26 marzo. Tanti gliattesi per questa nuova edizione a cura di Michele Mieri, Rosa Polacco e Marino Sinibaldi.. Crediti:via screenshot – ...

