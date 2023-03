Superbonus 110 responsabilità solidale: i documenti per l’esonero (Di venerdì 24 marzo 2023) Superbonus 110 responsabilità solidale: con la pubblicazione del decreto legge n. 11 del 16 febbraio 2023, recante “Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77?, sono state apportate alcune modifiche per quanto riguarda la ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 24 marzo 2023)110: con la pubblicazione del decreto legge n. 11 del 16 febbraio 2023, recante “Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77?, sono state apportate alcune modifiche per quanto riguarda la ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianniGirotto : ESODATI #SUPERBONUS 110 Alla mattina il corteo, di cui avevo già postato la locandina e che vedrà presente in massa… - ultimora_pol : Giancarlo #Giorgetti: 'La stagione del Superbonus 110% non tornerà più: ha generato 120 miliardi di debito che lo S… - BeppeMatteo : RT @PesciolinoNet: Le parole che fanno riflettere il superBonus 110% @esodati110 @maxpesciolino - MagicoPaola : RT @tranellio: La Spagna ci ha copiato il Superbonus, ma con modalità un po' diverse, anziché al 110% è al 165%. Altri Paesi si stanno acci… - FIRSTonlineTwit : Superbonus 110%, Upb: la spesa s'impenna a 68,5 miliardi, la misura non si ripaga in gettito - FIRSTonline -