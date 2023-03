Inzaghi, due mesi per convincere l’Inter. Panchina in bilico (Di venerdì 24 marzo 2023) Simone Inzaghi non ha convinto nell’anno e mezzo che ha allenato l’Inter. I tre trofei vinti e citati più volte ai giornalisti non bastano per accontentare un ambiente esigente. Gli ultimi due mesi della stagione saranno determinanti per il suo futuro. RISULTATI – I risultati preoccupano, nove sconfitte in ventisette partite vogliono dire una sconfitta ogni tre. Il dato è grave, soprattutto se si pensa che dagli anni di Frank de Boer e Stefano Pioli non si vedeva di peggio. In quelle stagioni l’Inter lottava per conquistare un posto in Europa League, in questa c’è ancora la possibilità di conquistare l’Europa che conta. Gli andamenti di Roma, Milan e Atalanta hanno aiutato sicuramente i nerazzurri a non sprofondare, ma ormai si è vicini alla crisi totale. Due sconfitte di fila contro Juventus e Spezia, pochissimi gol ... Leggi su inter-news (Di venerdì 24 marzo 2023) Simonenon ha convinto nell’anno e mezzo che ha allenato. I tre trofei vinti e citati più volte ai giornalisti non bastano per accontentare un ambiente esigente. Gli ultimi duedella stagione saranno determinanti per il suo futuro. RISULTATI – I risultati preoccupano, nove sconfitte in ventisette partite vogliono dire una sconfitta ogni tre. Il dato è grave, soprattutto se si pensa che dagli anni di Frank de Boer e Stefano Pioli non si vedeva di peggio. In quelle stagionilottava per conquistare un posto in Europa League, in questa c’è ancora la possibilità di conquistare l’Europa che conta. Gli andamenti di Roma, Milan e Atalanta hanno aiutato sicuramente i nerazzurri a non sprofondare, ma ormai si è vicini alla crisi totale. Due sconfitte di fila contro Juventus e Spezia, pochissimi gol ...

