L'alto rappresentante della politica estera Ue Josep Borrell si recherà presto in Cina per una missione che punta ad esplorare in profondità la possibilità di un'azione cinese a favore della pace in ...

Borrell, 'andrò in Cina, vogliono avere ruolo nella pace'

"I cinesi vogliono avere un ruolo diplomatico, non vogliono essere associati totalmente con le azioni militari di Mosca", ha detto Borrell nel corso di un'intervista all'ANSA e altre testate ...

L'Europa arma Kiev: piano da 2 miliardi per fornire proiettili. Navi dall'Iran a Putin

"Se poi uno Stato membro decide di fornire munizioni dalla sua scorta non andrò certo a chiedergli dove le ha comprate" la chiosa distensiva di Borrell. Un invito al fai - da - te. Mosca non sta a ...