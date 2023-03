"Unità del Pd a rischio". Dem in tilt sui nuovi capigruppo (Di giovedì 23 marzo 2023) Tensione alle stelle tra i dem per l'elezioni dei nuovi capigruppo di Camera e Senato. I fedelissimi della Schlein vorrebbero designarli entrambi, Bonaccini ne rivendica almeno uno Leggi su ilgiornale (Di giovedì 23 marzo 2023) Tensione alle stelle tra i dem per l'elezioni deidi Camera e Senato. I fedelissimi della Schlein vorrebbero designarli entrambi, Bonaccini ne rivendica almeno uno

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... teatrolafenice : Il 17 marzo 1861 fu proclamata l'Unità d'Italia. Sono passati 162 anni! Il nostro Inno e i nostri colori per ricord… - MatteoRichetti : Meloni blocca la ratifica del #Mes, mentre mercati e Europa ci aspettano, perché unici a non aver dato parere favor… - _Carabinieri_ : 162° anniversario dell'Unità d'Italia: in Piazza del Quirinale, il cambio della Guardia solenne con lo schieramento… - Roberto6016 : RT @Dandrea8D: PROTESTA NAZIONALE CONTRO IL GOVERNO MACRON I vigili del fuoco in sciopero si uniscono alla manifestazione in piazza dell'Op… - finand99 : RT @candidoporzus: Ai comunistI vale sempre opporre '........E allora la prima pagina dell'Unità del 6 marzo 1953'!! -