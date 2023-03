No! Questa non è una foto recente del fiume Adige e non è vero che «non esiste più», ma il problema siccità rimane (Di giovedì 23 marzo 2023) Mercoledì 22 marzo 2023, la conduttrice Myrta Merlino (“L’Aria che tira”, La7) pubblica una foto del fiume Adige indicandola come attuale («ora già a marzo siamo messi così») e sostenendo che «non esiste più a causa della siccità». Lo scatto, in realtà, è datato e pubblicato lo scorso marzo 2022 da diverse testate giornalistiche. Di fatto, risulta scorretto sostenere che il fiume sia scomparso, mentre il problema siccità rimane e per nulla recente. Per chi ha fretta La foto condivisa da Myrta Merlino è stata scattata nel 2022, non risultando affatto attuale riguardo la situazione del fiume Adige a verona. Nel post, Myrta Merlino afferma che ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 marzo 2023) Mercoledì 22 marzo 2023, la conduttrice Myrta Merlino (“L’Aria che tira”, La7) pubblica unadelindicandola come attuale («ora già a marzo siamo messi così») e sostenendo che «nonpiù a causa della». Lo scatto, in realtà, è datato e pubblicato lo scorso marzo 2022 da diverse testate giornalistiche. Di fatto, risulta scorretto sostenere che ilsia scomparso, mentre ile per nulla. Per chi ha fretta Lacondivisa da Myrta Merlino è stata scattata nel 2022, non risultando affatto attuale riguardo la situazione delna. Nel post, Myrta Merlino afferma che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : Il #Papa: 'Essere credibili non viene soltanto dicendo una dottrina o una ideologia, no! Una persona è credibile se… - MarcoFattorini : Conte dice no alle armi: «Meloni ci sta portando in guerra e prende ordini per compiacere alleati esclusivamente pr… - ultimora_pol : ???? #Francia - Emmanuel #Macron: 'Pensate che mi faccia piacere fare questa riforma? La risposta è no. Avrei potuto… - DBlandamura : @Adnkronos No. Questa è la legge - endorsknight : No vabe questa cosa mi ha fatto venire in mente di quando avevo 8 anni or something e googolai empoleon pokémon e d… -