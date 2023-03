Juve-Milik, c'è una novità. Ma il riscatto si farà (Di giovedì 23 marzo 2023) La Juve vuole riscattare Arek Milik, salvo sorprese lo farà. Ma potrebbe prendere tempo rispetto a quanto previsto dall'accordo con... Leggi su calciomercato (Di giovedì 23 marzo 2023) Lavuole riscattare Arek, salvo sorprese lo. Ma potrebbe prendere tempo rispetto a quanto previsto dall'accordo con...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romeoagresti : Entro metà aprile entreranno nel vivo i contatti tra #Juve e #OM per il riscatto di #Milik (7 milioni + potenzialme… - mirkonicolino : (#TMW) Sommella, agente e intermediario di mercato: “#Cavani per tre volte ha rifiutato il trasferimento alla… - robertorodi76 : RT @pazzamentejuve: Entro metà aprile entreranno nel vivo i contatti tra #Juve e #OM per il riscatto di #Milik (7 milioni + potenzialmente… - Gio40351985 : RT @romeoagresti: Entro metà aprile entreranno nel vivo i contatti tra #Juve e #OM per il riscatto di #Milik (7 milioni + potenzialmente al… - Normanbates60 : RT @romeoagresti: Entro metà aprile entreranno nel vivo i contatti tra #Juve e #OM per il riscatto di #Milik (7 milioni + potenzialmente al… -