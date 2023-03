I Mig-29 in Ucraina La Russia minaccia | Verso l' Armageddon nucleare

Leggi su iltempo

(Di giovedì 23 marzo 2023) Volodymyr Zelensky elenca all'Europa i cinque ritardi che, a suo dire, allungano la guerra. Il leader di Kiev si collega con il Consiglio europeo per chiedere ai leader Ue di agire in merito alla consegna di missili a lungo raggio, approvazione di nuove sanzioni alla, decisione sulla possibile fornitura di consegna di aerei da guerra moderni, ritardo nelle negoziazioni per l'adesione all'Ue e attuazione del piano di pace di dieci punti proposto da Kiev. Al momento da Bruxelles arrivano per Kiev buone notizie solamente in merito alla fornitura di munizioni, saranno un milione entro i prossimi dodici mesi in uno sforzo teso a "contribuire a soddisfare le pressanti esigenze militari e di difesa dell'", fa sapere il Consiglio europeo. Un'accelerata in merito alle richieste di Kiev arriva dalla Slovacchia che annuncia la consegna di ...