Contro la minaccia cinese | la cooperazione transatlantica La versione di Urso

"La reazione alla minaccia sistemica cinese deve passare per una politica industriale europea fondata sui valori condivisi di coesione e solidarietà, cooperando con la Controparte statunitense". Sono le parole del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso dell'intervento al congresso "Verso una politica industriale transatlantica?" organizzato da Confindustria e American Chamber of Commerce. La crisi pandemica prima e la guerra in Ucraina poi hanno segnato simbolicamente l'ingresso del mondo in una fase geopolitica di competizione tra grandi potenze, ha proseguito il ministro. Il percorso che si delinea all'orizzonte è quello della polarizzazione economica e politica globale intorno a due assi contrapposti, quello statunitense e quello cinese.

